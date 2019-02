Rastow : Rastower investieren in Kita

Neben Platzproblemen stehen neue Toiletten und Küche auf dem Plan

von svz.de

18. Februar 2019, 20:01 Uhr

Das neue Jahr bringt für die Rastower Gemeindevertreter auch gleich eine Reihe von Aufgaben mit sich. „Wir müssen in der Kita investieren und machen das auch“, sagt Bürgermeister Ralf-Egbert Scharlaug. Derzeit werden 126 Mädchen und Jungen in der Einrichtung „Lütte Swölken“ betreut. Die Kapazität sei voll ausgeschöpft. Doch auch die Warteliste ist voll. „Wir brauchen mehr Platz, müssen wachsen – aber die Überlegungen und Planungen laufen bereits“, erklärt der Bürgermeister mit Verweis auf einen möglichen Ausbau des Obergeschosses.

Doch zunächst müsse die Gemeinde Rastow Hausaufgaben erfüllen. So wurde bei den jüngsten Prüfungen bemängelt, dass die Sanitären Anlagen nicht in ausreichender Zahl vorhanden sind. Es werden sechs Toiletten und weitere Waschbecken angeschafft. Aber auch in der Küche gibt es Nachholbedarf. „Uns wurde eine 90-prozentige Förderung in Aussicht gestellt. Auch an diesen Bereich müssen wir ran“, ergänzt Scharlaug.

Momentan sind in der Kita „Lütte Swölken“ 18 Mitarbeiter beschäftigt und auch künftig will die Gemeinde an der Einrichtung festhalten. „Es ist der Wille aller Gemeindevertreter, die Kita in kommunaler Hand zu behalten. Es ist unsere Investition in die Zukunft“, betont Ralf-Egbert Scharlaug. Sollte er bei der Wahl im Mai bestätigt werden – der Rastower tritt ein weiteres Mal als Bürgermeisterkandidat an – werde er daran festhalten.

„Es war auch noch nie Thema, wie in anderen Kommunen, die Kita an einen Träger zu übergeben“, schiebt der Bürgermeister hinterher. Alle seien stolz auf den Kindergarten, er mache die Gemeinde lebenswert.