von svz.de

29. Juli 2019, 09:27 Uhr

Die ersten Felder sind kahl, die Bauern mitten in der Ernte. Im Hintergrund laufen auch die Vorbereitungen für das Erntefest in der Gemeinde Banzkow. Die Mitglieder des Sozialausschusses wollen darüber am Donnerstag ab um 19.30 Uhr im Störtal noch einmal reden.