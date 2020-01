Rückkehrer-Serie : Schweriner Umland liegt im Trend

Zurückgekehrt – heute: Ein Überblick über die Beweggründe, sich in der Heimat ein zweites Leben aufzubauen

von Christina Köhn

11. Januar 2020, 05:00 Uhr

Immer mehr junge Familien kehren in ihre Heimat zurück. Die Statistik weist schon seit sechs Jahren eine positive Wanderungsbilanz aus. Mittlerweile profitieren davon auch die kleinen Gemeinden im Schweriner Umland, wie einige Beispiele diese Woche gezeigt haben.

Anna Hoff wohnt wieder in Rastow, arbeitet beim Internationalen Bund als Leiterin der Freiwilligen Dienste in ganz MV. Henriette Podszus kehrt zurück nach Crivitz, macht sich dort mit einer medizinischen Fußpflegepraxis selbstständig. Stefanie Dahl lebt wieder in Pulverhof, arbeitet in Schwerin. Und Annika Hoppe ist mit ihrem Lebensgefährten Paul Zumstrull zurück nach Wittenförden gezogen, pendelt jetzt nach Schönberg.

Sie alle berichten, dass die Firmen in Mecklenburg um die gut ausgebildeten Rückkehrer buhlen. Und nennen neben den Jobchancen noch weitere Gründe, in die Heimat zurückzukehren. „Die Kinderbetreuung ist hier deutlich flexibler als in Lübeck“, sagt Henriette Podszus. Für sie hat sich zudem die Nähe zur Familie als Glücksgriff erwiesen. Das sagt auch Stefanie Dahl. „Ich schätze außerdem das große Haus und den Blick ins Grüne.“

Die vier Rückkehrer sind nur einige von vielen Mecklenburgern, die sich nach Großstadtabenteuern und Karrieremöglichkeiten in anderen Städten bewusst für ein neues Leben in ihrer alten Heimat entscheiden. Auf den Rückkehrertagen in Schwerin und Wismar Ende vergangenen Jahres konnten sie sich über Berufsmöglichkeiten vor Ort informieren. „Die Arbeitslosigkeit sinkt von Jahr zu Jahr, die Zahl der unbefristeten Stellen steigt, viele Unternehmen kamen neu hinzu. Die Chance, hier einen attraktiven Arbeitsplatz zu finden, ist so gut wie nie. Das größte Problem ist der Fachkräftemangel“, sagt Martin Kopp von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordwestmecklenburg. Das bestätigt auch Siegbert Eisenach, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer zu Schwerin.

Von den neuen Wanderungen profitiert Mecklenburg-Vorpommern seit Jahren. Es ziehen mehr Menschen her als abwandern. So verließen 2018 laut Statistik 37 313 Menschen das Land, meist gehen sie ins Ausland. Im gleichen Zeitraum entschieden sich 44 972 Menschen für den Nordosten.