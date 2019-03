Schwerin : Sportlicher Höhepunkt im Landtag

von Marco Dittmer

12. März 2019, 20:00 Uhr

Eine extra Runde durch den Schweriner Landtag drehte am Dienstag die Senioren-Sportgruppe aus Dobin am See. Die 30 Frauen nahmen auf der Regierungsbank platz. Wo sonst Ministerpräsidentin Manuela Schwesig neben ihren Ministern sitzt, machten es sich nun Bärbel Lipka und ihre 30 Damen bequem. „Mit dem Besuch belohnen wir uns für ein Jahr Sport und Bewegung“, sagt die Gruppenleiterin Bärbel Lipka, die vor 15 Jahren das Training startete.