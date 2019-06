Görslow : Vortrag zu „Ich will mein Kind!“

von svz.de

24. Juni 2019, 08:09 Uhr

„Ich will mein Kind! Ausreiseantrag mit Folgen“ lautet der Titel eines Vortrages mit Führung am kommenden Sonnabend, 29. Juni, um 14.30 Uhr im Stasi-Unterlagen-Archiv in Görslow. Karin stellt wiederholt mit ihrem Mann, dessen Verwandtschaft zum größten Teil im Westen lebt, seit 1975 einen Ausreiseantrag. Im Mai 1980 wird sie in Magdeburg verhaftet. Ein Brief als letzter Hilferuf wird ihr zum Verhängnis – Stasi-Spitzel haben sie verraten. Es folgen Verhöre, die Haft im Frauengefängnis Hoheneck und die Trennung von ihrem Kind. Die Autorin Elke Ferner erzählt eine wahre Geschichte. Im Anschluss an die Lesung gibt es Gelegenheit zur Diskussion. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, einen Antrag auf Akteneinsicht zu stellen. Dafür ist ein gültiges Personaldokument erforderlich. Der Eintritt ist frei.