Wittenförden: Einbruch bei Metallfirma

von svz.de

25. Februar 2019, 19:25 Uhr

Bei einem Einbruch in eine Werkshalle einer Metallfirma in Wittenförden haben unbekannte Täter am Wochenende diverse elektrische Geräte entwendet. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag 15uhr und Sonntag 13Uhr am Nordring in Wittenförden. Die Täter überwanden zunächst einen Zaun und gelangten so auf das umfriedete Grundstück. Anschließend drangen sie gewaltsam durch ein Rolltor in die Werkshalle ein und durchsuchten diese nach möglichem Stehlgut. Nach bisherigen Erkenntnissen beläuft sich der Stehlschaden auf ca. 5000EUR. Durch die eingesetzte Kriminalpolizei konnten Spuren am Tatort gesichert werden, die nun kriminaltechnisch ausgewertet werden. Die Polizei in Sternberg (Tel. 03847/ 43270), die jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall ermittelt, bittet nun um Hinweise zu diesem Vorfall.