Landesparteitag AfD Foto: Stefan Sauer OB-Wahl in Schwerin Stichwahl Rico Badenschier - Leif-Erik Holm? Meinung – Max-Stefan Koslik | 29.01.2023, 12:10 Uhr

Am Sonnabend nominierte die AfD in Schwerin den Bundestagsabgeordneten und Landesvorsitzenden Leif-Erik Holm als Kandidat für die OB-Wahl am 4. Juni in der Landeshauptstadt. Das ändert den Wahlkampf, kommentiert unser Redakteur Max-Stefan Koslik