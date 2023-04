Energiebündel mit großer Botschaft: Die kanadische Band-Leaderin Layla Zoe. Foto: Cable Car Records Wuppertal up-down up-down Bluesrock-Highlight in Schwerin Layla Zoe experimentiert mit verschiedenen Stilen Von Uli Grunert | 14.04.2023, 14:55 Uhr

Mit ihrem Album „The World Could Change“ gastiert die kanadische Sängerin Layla Zoe in Schwerin. Uli Grunert sprach mit ihr vor dem Konzert am 15. April.