Bürgerforum in Schwerin MV-Finanzminister will der Bundesregierung „auf die Nerven gehen" Von Thomas Volgmann | 20.09.2022, 20:46 Uhr

Die Mitglieder der Landesregierung in MV wollen mit den Bürgern über die Politik in der Energiekrise diskutieren. In Schwerin kamen nur 25 Interessierte zu Finanzminister Heiko Geue. Dennoch war es eine lebhafte Diskussion.