Schwerin, Rostock, Ludwigslust, Wismar Protest auf Parkplätzen: Fridays for Future ruft in ganz MV zum Klimastreik auf Von Katharina Golze | 14.09.2023, 10:47 Uhr Klimabewegung Fridays for Future Foto: Georg Wendt up-down up-down

Am 15. September ruft Fridays for Future zum globalen Klimastreik auf. In sechs Städten in MV wird protestiert. In Wismar und Ludwigslust werden zum Parking Day Parkplätze umgestaltet.