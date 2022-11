Gregor Gysi bei seiner Rede in Schwerin. Foto: Volker Bohlmann up-down up-down Gregor Gysi in Schwerin Bürgergeld, Energiekrise und die Ukraine Von Robert Wallenhauer | 23.11.2022, 21:07 Uhr

Am Mittwoch versammelten sich circa 200 Menschen auf dem Alten Garten in Schwerin. Die Linke veranstaltete eine Protestdemonstration gegen die Ampelregierung. Was Gregor Gysi und weitere Linke an der Bundesregierung kritisierten.