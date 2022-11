Sirene Foto: Soeren Stache/dpa/Symbolbild up-down up-down Schwerin Kein Sirenengeheul am Warntag Von dpa | 30.11.2022, 18:25 Uhr

Am bundesweiten Warntag am 8. Dezember werden in Mecklenburg-Vorpommerns Landeshauptstadt kein Sirenen ertönen. In der Stadt gebe es nur an zwei Standorten Sirenen und die würden nur zur Alarmierung der freiwilligen Feuerwehr eingesetzt, teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit.