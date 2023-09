Am Freitagmorgen wurden die neuen Auszubildenden Yasmin Wollnitzke, Jasmina Sachs, Marc Meinecke, Domenic Maack und Maike Trumpp vom Geschäftsführer Andreas Gruczek und Chefredakteur Michael Seidel in den Räumen des medienhaus:nord herzlich begrüßt und konnten schon die ersten Einblicke in ihre zukünftige Arbeit erfassen.

„Ich freue mich, dass wir fünf junge Menschen für uns begeistern konnten. Gleich am ersten Tag waren sie Teil eines Social-Media-Meetings.“ Andreas Gruczek Geschäftsführer medienhaus:nord

Ein Start für alle

Vier der Auszubildenden werden in den nächsten drei Jahren in ihrer kaufmännischen Ausbildung für Digital und Print in viele Bereiche des medienhaus:nord einen Einblick erhalten. Ebenso beginnt in diesem Jahr eine duale Masterstudentin für Journalismus und Medienwirtschaft, die in Kooperation mit der Fachhochschule Kiel, ein Volontariat beim medienhaus:nord durchlaufen wird.