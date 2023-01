Daniel Trepsdorf will für die Linke in Schwerin als Oberbürgermeister kandidieren. Foto: Volker Bohlmann up-down up-down Oberbürgermeisterwahl in Schwerin Linke stellt Daniel Trepsdorf auf Von Max-Stefan Koslik | 30.01.2023, 11:45 Uhr

Der OB-Wahlkampf in Schwerin nimmt Fahrt auf. Nach der Nominierung von SPD, CDU/FDP/Unabhängigen und AfD sickerte am Montag durch, dass die Linkspartei in Schwerin mit Daniel Trepsdorf antreten will.