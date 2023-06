Das vorläufige Ergebnis steht fest Grafik: Carla Sophie Hannemann up-down up-down OB-Wahl Schwerin 2023 Liveticker: Badenschier feiert Wahlsieg im Säulengebäude Von Sebastian Kabst | 15.06.2023, 10:16 Uhr | Update vor 12 Min.

Das Ergebnis steht! Am heutigen Sonntag entschieden die Schweriner in einer Stichwahl, wer die Landeshauptstadt in den kommenden sieben Jahren als Oberbürgermeister führt: Amtsinhaber Dr. Rico Badenschier gewinnt deutlich gegen seinen Herausforderer Leif-Erik Holm.