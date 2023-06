Vor dem Bürgerbüro der AfD wurde eine Deutschlandflagge aufgehängt Foto: Dirk Fisser up-down up-down OB-Wahl Schwerin 2023 Liveticker: Halbe Stunde vor Schließung der Wahllokale, AfD bereitet Wahlparty vor Von Sebastian Kabst | 15.06.2023, 10:16 Uhr | Update vor 7 Min.

Darauf haben die Kandidaten über Wochen hingefiebert. Am heutigen Sonntag entscheiden die Schweriner in einer Stichwahl, wer die Landeshauptstadt in den kommenden sieben Jahren als Oberbürgermeister führt: Amtsinhaber Dr. Rico Badenschier oder sein Herausforderer Leif-Erik Holm?