Als Autorin von „Machandel“ und „Gott wohnt im Wedding“ hat Regina Scheer Bestseller gelandet. Bei der diesjährigen Leipziger Buchmesse wurde sie für „Bittere Brunnen“ mit dem Sachbuchpreis geehrt und nun kommt sie nach Schwerin. Am Sonnabend, 16. September, ist sie von 15.30 Uhr an beim 98. Literaturstammtisch von Liane Römer im Camus am Ziegelsee zu Gast.

„Regina Scheers Buch „Bittere Brunnen“ ist nicht nur ein dicker Brocken, sondern auch ein Jahrhundertbuch“, kündigt Literaturexpertin Liane Römer an. „Es ist ein Geschichtsbuch mit Geschichten“, sagt sie und gibt Einblicke; „Tante Hertha“ hatte Regina Scheer schon viel aus ihrem Leben erzählt, aber mitschreiben durfte sie nicht. Hinterher machte sie sich aber Notizen.

Zeitzeugin erzählt von Begegnungen mit Revolutionären

Hertha, die Sekretärin von Clara Zetkin war, Lenin und die Krupskaja kannte, Geheimdokumente unter falschem Namen nach Moskau gebracht hatte, wollte im Hintergrund bleiben. Warum? Sie hatte doch mit hochgeachteten Revolutionären zusammengearbeitet. Doch Scheer macht klar, wie gefährlich es sein konnte, in der KPD oder später in der SED, Vorstellungen umsetzen zu wollen, die vom Kurs Stalins oder Ulbrichts abwichen.

Gesellschaftliche Verwerfungen in der DDR

Nach Faschismus, Krieg und Exil in den USA glaubten Hertha und ihr Mann Jacob Walcher an den reinen Neubeginn in der DDR. Was sie erleben mussten, hätte sie entmutigen müssen. Als Freunde von Bertolt Brecht konnten sie nur mit ihm über politische Prozesse offen sprechen, mit führenden Politikern der DDR nicht. Über die gesellschaftlichen Verwerfungen in der DDR, die teils bis zur Wende reichten, erzählt Regina Scheer detailreich und lebendig.

Scheer erzählt von bewegenden Einzelschicksalen, von großen Hoffnungen, mit denen Menschen nach 1945 im Osten Deutschlands antraten, die aus den Fehlern der Vergangenheit lernen wollten. Und doch bekam die Utopie von einer menschenwürdigen Gesellschaft unerwartet Risse. Bürokratisierung und Dogmatismus führten zu einer Politik, die nicht dem Willen des Volkes entsprach..

Stammtisch wird mit Musik garniert

Der von Liane Römer moderierte Stammtisch wird mit Musik und Gesang abgerundet. Als Gäste sind dafür Dr. Eckart Möbius, Anne-Christin Möbius und Marion Ebert eingeladen. Die Rosa-Luxemburg-Stiftung unterstützt das Projekt. Karten gibt es im Campus-Büro, Ziegelseestraße 1, montags bis freitags von 8 bis 14 Uhr