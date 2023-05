Noch vor der offiziellen Eröffnung besuchten die ersten Schweriner die Ausstellung am Südufer des Pfaffenteichs. Foto: Martina Schwenk up-down up-down Wanderausstellung ToleranzRäume Schwerin: Ausstellung wirbt am Pfaffenteich für Toleranz Von Martina Schwenk | 14.05.2023, 18:01 Uhr

Bis Ende Mai gastiert die Wanderausstellung am Pfaffenteich in Schwerin. Was die Besucher erwartet und warum auch Grenzen der Toleranz zur Ausstellung gehören.