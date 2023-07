In einem Lokschuppen des Mecklenburgischen Eisenbahn- und Technikmuseums in Schwerin ist ein Brand ausgebrochen. Knapp 100 Einsatzkräfte sind im Einsatz und versuchen die Flammen zu löschen. Das Feuer hat Teile des Gebäudes zum Einsturz gebracht und frisst sich derzeit weiter in Richtung der Lockhalle, wo noch einige Locks drin stehen. Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten.

Der Schweriner Hauptbahnhof wurde aufgrund der starken Rauchentwicklung evakuiert und für den Zugverkehr gesperrt.

Aufgrund der hohen Hitze sind die Oberleitungen abgestellt worden. Wann Züge wieder rollen können, ist bisher unklar. Es soll jedoch ein Schienenersatzverkehr mit Bussen Richtung Holthusen und Bad Kleinen eingeführt werden.

Mehr Infos folgen in Kürze.