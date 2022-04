Corona kann für viele Freundschaften zur Belastungsprobe werden. FOTO: dpa Corona-Streit zerstört Freundeskreise Psychologe erklärt, wie du die beste Freundin zurückbekommst Von Marco Dittmer | 14.04.2022, 18:56 Uhr

Seit zwei Jahren bietet die Pandemie unzählige Anlässe für Konflikte in der Familie, dem Freundeskreis oder am Arbeitsplatz. Die Fronten sind häufig verhärtet. Was bleibt, wenn Corona Geschichte ist?