Der gebürtige Brooklyner Jazz-Musiker Richie Beirach ist weltbekannt für seine Energie, Kreativität und Spielfreude. Nun hat der Jazz-Pianist, der mit berühmten Jazz-Größen wie Stan Getz, Dave Holland und Jack DeJohnette spielte und an über 500 Jazzalben beteiligt war, ein neues Trio gegründet, in dem mit Tilman Oberbeck am Bass und Tobias Fronhöfer am Schlagzeug zwei junge deutsche Musiker agieren. Richie Beirach sagt dazu: „Meine beiden nicht einmal halb so alten Mitstreiter bringen frische Ideen und viel Power in das Trio ein. Deshalb heißt unser Programm auch „Heavy Burning Swing“. Und das ist nicht übertrieben, denn auf der Bühne soll es echt zur Sache gehen!“

Bereits im kommenden Jahr ist die Veröffentlichung eines ersten gemeinsamen Albums geplant. Das Eröffnungskonzert der Deutschland-Tournee des New Richie Beirach Trios beginnt am Freitag, dem 29. September 2023, um 19 Uhr in der Musik- und Kunstschule Ataraxia, Arsenalstraße 8. Karten gibt es ab 18.30 Uhr an der Abendkasse. Am 30. September wird das Trio einen weiteren Auftritt in der JazzHall in Hamburg haben.