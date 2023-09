Sommerliche Temperaturen im September in Mecklenburg-Vorpommern, doch in den Regalen vieler Supermärkte sind schon Lebkuchen, Christstollen und Co. zu finden. Wir haben uns in Schwerin umgehört, ob die ersten Schweriner schon in Weihnachtsstimmung sind und ein Stück vom Stollen haben wollen.