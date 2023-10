Am Samstag wurde die Schweriner Sport- und Kongresshalle zum EDM-Tanztempel. Nach 2018 lud der australische DJ-Superstar Timmy Trumpet zum zweiten Mal zu seiner "Freakshow" ein. In der voll besetzen Halle wurde bis in die frühen Morgenstunden gefeiert und getanzt. Wir haben die schönsten Bilder in unserem Video eingefangen.