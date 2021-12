Ludwigslust-Parchim : 140 Menschen in Sternberg geimpft

Der Landeskreis Ludwigslust-Parchim setzte am Montag und Dienstag insgesamt 2564-mal den Piks gegen Corona, darunter auch mehr als 100-mal in Sternberg.

Sternberg | Insgesamt 140 Menschen haben am Dienstag im Vereinshaus am Bahnhof in Sternberg das offene Impfangebot des Landkreises Ludwigslust-Parchim wahrgenommen. Mit den Impfstraßen in den Krankenhäusern im Landkreis – Crivitz, Ludwigslust und Hagenow – sowie den Impfaktionen in der Fläche hat der Landkreis am Montag und Dienstag 2564 Impfungen insgesamt geset...

