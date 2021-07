Einschulungen am 31. Juli : 147 Abc-Schützen in Sternberg, Brüel Dabel, Warin und Lübow

Am Sonnabend ist auch im Seenland großer Schultütentag. Einschulungsfeier an der privaten Waldorfschule in Zurow findet traditionell erst eine Woche später statt.

Sternberg, Warin | Am Sonnabend ist großer Schultütentag für die Abc-Schützen in der Seenlandregion: Insgesamt 147 Mädchen und Jungen werden in Sternberg, Brüel, Dabel, Warin und Lübow eingeschult. Noch nie so viele Erstklässler an der Waldorf-Schule in Zurow Hinzu kommen 14 Kinder an der privaten Dorfschule Wismarer Land in Zurow. An der Freien Waldorfschule find...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.