Gelungene Premiere : 18 Höfe öffneten zum Dorfflohmarkt in Jesendorf

Mit der Jesendorfer Erstauflage sollte auch das Miteinander in Corona-Zeiten wieder angekurbelt werden

Jesendorf | Gleich 18 Stände gab es bei der Dorfflohmarkt-Premiere in Jesendorf am Sonnabend. „Die Idee entstand vor einem Monat“, erläuterte Claudia Gieseler aus der Lindenstraße. Zusammen mit Susanne Scheller hatte die Grundschullehrerin an der Wismarer Tarnow-Schule die Sache in die Hand genommen. „Ich bin total happy. Jeder Zweite macht mit, jeder auf seinem ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.