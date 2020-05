Warin : 33-Jähriger prallt mit Motorrad gegen Baum und stirbt

Der tödliche Unfall ereignete sich am Freitagabend.

von Hannah Wagner (dpa)

16. Mai 2020, 11:48 Uhr

Ein 33 Jahre alter Mann ist im Kreis Nordwestmecklenburg mit seinem Motorrad gegen einen Baum gefahren und gestorben. Der Mann war am Freitagabend mit seinem Krad aus zunächst ungeklärter Ursache hinter einer Kurve in Warin von der Fahrbahn abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Beim Zusammenstoß mit dem Baum wurde der Fahrer auf ein Feld geschleudert. Er starb noch an der Unfallstelle.