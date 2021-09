Warin : Abriss des Krankenhauses kostet der Stadt mindestens 600.000 Euro

Während der Bürgermeister den Abriss als Chance sieht, fordert die Bürgerinitiative indes weiter die Umsetzung der mehrheitlich verworfenen Residenz-Idee

Warin | Krankenhaus-Abriss oder nicht in Warin? Trotz Mehrheitsentscheid in der Stadtvertretung zum Abriss noch in diesem Jahr unter der Bedingung der Fördermittelgewährung von 65 Prozent, maximal aber 650.000 Euro, geht die Diskussion in der Zwei-Seen-Stadt munter weiter. Detlef Jeschke von der Bürgerinitiative „Schmuckstück Krankenhaus Warin“ sieht beim Abr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.