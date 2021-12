Gutshaus Rothen : Adventsausstellung wegen Corona abgesagt

Die für den 3. Advent geplante Veranstaltung in den Werkstätten in Rothen kann nicht stattfinden.

Rothen | Die am 3. Advent geplante Adventsausstellung in den Werkstätten in Rothen kann aufgrund der angespannten Corona-Situation nicht stattfinden. „Wir haben beschlossen, die Ausstellung abzusagen“, informiert Christian Lehsten vom Gutshaus Rothen. Das Gutshaus Rothen steht seit zirka 200 Jahren am Rande des Dorfes Rothen oberhalb des Rothener Sees. Die ...

