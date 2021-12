Aktion für Kinder : Weihnachtsmann will in einer Kutsche durch Warin fahren

Nach der coronabedingten Absage des Wariner Weihnachtsmarktes der Vereine haben die sich für den 18. Dezember etwas Neues einfallen lassen.

Warin | Morgen, Kinder, wird's was geben! Am Sonnabend, 18. Dezember, soll der Weihnachtsmann in Warin auftauchen, ist aus dessen Umfeld zu erfahren. Selbst der fehlende Schnee hält Knecht Ruprecht nicht davon ab. Statt mit einem Schlitten kommt er eben mit einer Pferdekutsche und vielen Gaben. Damit wird übrigens an eine alte Wariner Tradition angeknüpft....

