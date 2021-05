Aktion offene Gärten : Beim Penziner Waldschrat ist alles Natur

Bei den offenen Gärten ist Bernd Fügert in Penzin wieder dabei. In Groß Raden öffnet Detlef Erz erstmals das Gehöft.

Penzin/Groß Raden | Schon der Name macht neugierig: Bernd Fügert nennt sein grünes Refugium in Penzin „Waldschradskraut“ – in Anlehnung an den Begriff Waldschrat. In seinem Garten gibt es keine perfekte Ordnung, keine noble Hütte, aber eine Vielfalt an Pflanzen, deren Wirkung er kennt und weiß, wie sie verwendet werden. Er arbeitet mit Grabegabel und Harke die Reihen dur...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.