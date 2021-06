Aktion zum Weltspieltag : Brüeler Schüler reichen von zu Hause Videos ein und gewinnen Preise

Die Powerfrauen Sternberg und die Familienzeitschrift „Räuberpost“ beteiligten sich erstmals an der Aktion des Kinderhilfswerkes.

Brüel | „Lasst und (was) bewegen!“ – dies war das Motto des Deutschen Kinderhilfswerks für den Weltspieltag am 28. Mai 2021. Zusammen mit der Deutschen Sportjugend und dem „Bündnis Recht auf Spiel“ wirbt das Kinderhilfswerk seit Jahren dafür, damit die Bewegungsförderung der Mädchen und Jungen in der Gesellschaft eine zentralere Rolle spielt. Powerfrauen u...

