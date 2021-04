Aldi in Sternberg und Crivitz : Langfingern auf die Finger geschaut

Mitarbeiter des Sternberger Discounters kannten potenzielle Diebe und passten auf. Zigarettenklau in Crivitz unterbunden

Sternberg, Crivitz | Vermehrt Ladendiebstähle werden bei der Sternberger Polizei angezeigt. Am Sonnabend blieb es in Sternberg im Aldi indes beim Versuch. Die beiden Ausländer machten laut Auskunft der Polizei Anstalten, etwas zu stehlen. Die Mitarbeiter des Discounters hätten die Männer jedoch bereits gekannt und schauten darum denen bewusst auf die Finger. Was dem Duo m...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.