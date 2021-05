Sternberg : Bauarbeiten am Serrahnsbach können bald starten

Die Firma Straßenbau Brüel erhält einen Auftrag für Arbeiten am Serrahnsbach in Sternberg. Ein Teil des Ausbaus wird auf 2022 verschoben.

Sternberg | Die Bauarbeiten können starten im Wohngebiet Am Serrahnsbach in Sternberg. Die Stadtvertreter von Sternberg stimmten am Mittwochabend in nicht öffentlicher Sitzung für die Vergabe des Auftrags an die Firma Straßenbau Brüel. Sie wird im Auftrag der Stadtwerke das aus den 1980er-Jahren stammende Leitungsnetz für Trinkwasser, Abwasser und Regenwasser aus...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.