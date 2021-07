Kiosk am Wall in Sternberg : Gelernte Sekretärin eröffnet Frittenbude

Christina Klenke gibt ihren Arbeitsplatz in einer Sternberger Arztpraxis auf und macht sich mit einem Imbiss auf dem Parkplatz am Wall selbstständig.

Sternberg | Lange Zeit war hier geschlossen. Es gab keine Cola, Pommes oder Bratwurst und kein Bier am Kiosk am Mecklenburgring in Sternberg. Jetzt treffen sich hier – am Rande des Parkplatzes Am Wall – wieder Einheimische und Gäste. Christina Klenke hat den Imbiss übernommen und führt ihn unter dem neuen Namen „Frittenbude“ weiter. Kiosk stand zum Verkauf ...

