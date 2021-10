An den Sternberger Fischteichen : Abfischen zog nach Corona-Pause wieder viele Besucher an

Zahlreiche Karpfen holten Andreas Frischke und sein Team wieder aus Sternberger Fischteichen. Die Veranstaltung gibt es seit 1991 und sie ist längst zum Volksfest geworden.

Sternberg | Immer am letzten Wochenende im Oktober lädt Fischwirtschaftsmeister Andreas Frischke an seine direkt an der Bundesstraße 104 gelegenen Sternberger Fischteiche ein. Seit nunmehr 30 Jahren gibt es das öffentliche Abfischen, das längst zu einem kleinen Volksfest geworden ist. Nur im Vorjahr fiel es wegen Corona leider aus. „Doch das Abfischen musste nun ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.