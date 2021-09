Spielplatz auf Brüeler Siedlung : Ansturm auf Wippe, Federtiere und Rutschturm

Viel Kinderlob für den Spielplatz in der Brüeler Siedlung: Mix aus alten, aufgearbeiteten und neuen Spielgeräten kommt an. Jetzt ist für jedes Alter etwas dabei.

Brüel | So gefällt ihnen der Spielplatz, sind sich Greta und Holly einig. Die Mädchen laufen schnurstracks zur Wippe. Greta hat aber auch das Wackelpferd in ihr Herz geschlossen. Leif und Mila nehmen zuerst die Schaukel in Besitz. Ramona Benke und Rebecca Tuchel, beide Erzieherinnen in der Brüeler Kita „Kinderparadies“ der Volkssolidarität, besuchen mit den D...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.