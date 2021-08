Ferienlager Insel in Schlowe : Pläne für künftiges Kulturhaus nehmen weitere Hürde

Der Verein, der das Ferienlager Insel in Schlowe betreibt, hat die notwenigen Eigenmittel für den Förderantrag für das Projekt zusammen.

Schlowe | Die Textilwerkstatt wurde bereits im vergangenen Jahr in Angriff genommen, auch das Café wird längst genutzt und nun haben ebenfalls die Pläne für das künftige Kulturhaus eine weitere Hürde genommen. Das bestehende Scheunengebäude auf dem Gelände des Ferienlagers „Insel“ in Schlowe soll zu einer Stätte für die Kulturarbeit ausgebaut werden. So stellen...

