Berufsvorbereitung in Sternberg und Brüel : So versuchen Schulen, junge Leute in der Region zu halten

Jobmessen, Berufswandertage oder Praktika. Die Einrichtungen in Sternberg und Brüel bieten Schülern viele Chancen ihre Wunschberufe in der Region zu finden.

Sternberg/Brüel | Ein moderner Neubau und ein denkmalgeschützter Altbau am Rande der Stadt Sternberg. In diesen Gebäuden sind gleich zwei Schulen untergebracht. Die Regionale Schule und das David-Franck-Gymnasium. Es ist Nachmittag. Das bedeutet endlich Schulschluss. An der Haltestelle vor dem Gebäude warten die Schüler schon ungeduldig auf den Bus. So auch Lisa Müller...

