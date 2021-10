Polizeieinsatz in Sternberg : Autofahrer baut Unfall unter Alkoholeinfluss

Laut Polizei entstand ein Sachschaden von 500 Euro.

Sternberg | Zu einem Verkehrsunfall wegen Missachtung der Vorfahrt kam es am Sonnabend gegen 18.30 Uhr in der Bützower Straße, Höhe Serrahnsbach, in Sternberg. Dabei entstand laut Polizei ein Sachschaden von 500 Euro. Für den potentiellen Verursacher wird das Ganze aber nun teuer. Denn ihn erwartet ein Gerichtsverfahren. Die Atemalkoholmessung durch die herbei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.