Bundesstraße 192 : Etliche Leitpfosten zwischen Holzendorf und Dabel rausgerissen

Sternberger Polizei vermutet beim missbräuchlichen Eingriff in den Straßenverkehr einen Zusammenhang mit der Scheunenfete in der Lagerhalle eines ehemaligen Getränkehandels.

Holzendorf | Was hat eine Scheunenfete mit herausgerissenen Leitpfosten zu tun? Einiges, wie die Polizei vermutet. Die große Lagerhalle in Holzendorf bei Dabel steht seit Sommer leer. Ein Getränkehandel hatte den Standort im Sommer aus wirtschaftlichen Gründen aufgegeben. Scheunenfete in einstiger Getränke-Lagerhalle Jetzt fand am Sonnabend hier die „Scheune...

