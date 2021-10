B104 in Weitendorf gesperrt : Ab Montag heißt es Umleitung fahren

Die Bundesstraße 104 ist in Weitendorf für mehrere Tage voll gesperrt. Die Behelfsbrücke wird demontiert.

Weitendorf | Achtung Umleitung: Ab Montag, 7 Uhr, ist die Bundesstraße 104 in Weitendorf voll gesperrt. Die Behelfsbrücke, die im Zuge der Erneuerung der Brücke über der Warnow gebaut werden musste, wird demontiert. Die Sperrung erfolgt im westlichen Bereich an der Kreuzung Brüel und im östlichen Bereich an der Einfahrt zum Kieswerk Dörner. Dort wird die letzte We...

