Brüel : B192 nach schwerem Unfall am Morgen zeitweise voll gesperrt

Beim Zusammenprall von zwei Autos in der Schweriner Straße in Brüel wurden ein Mann und eine Frau leicht verletzt.

Brüel | Nach einem schweren Unfall musste am Mittwochmorgen die Bundesstraße 192 in Brüel zeitweise voll gesperrt werden. In der Schweriner Straße waren zwischen den Abfahrten nach Wipersdorf und zur Siedlung ein zwei Autos frontal zusammengestoßen. Der 32-jährige Mann am Steuer des einen Wagens und die 39-jährige Fahrerin des anderen Autos wurden laut Polize...

