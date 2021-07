Bauarbeiten stocken : Regen behindert Sanierung der B192 in Warin

Aktuell können die Alphaltleger nicht arbeiten. Sollte es die nächsten Tage nicht trockener werden, kann der Zeitplan nicht eingehalten werden.

Warin | Die Straßenbauer auf der Bundesstraße 192 in Warin hoffen auf trockenes Wetter. Durch den anhaltenden Regen seit Mittwoch stocken die Arbeiten aktuell. Das ergab laut Warins Bürgermeister Björn Griese die Bauberatung am Donnerstagmorgen. Für die Armierungsbahn darf es nicht regnen Bei der Straße fehle noch die Armierung. Bei der so genannten Arm...

