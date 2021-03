Baustelle in Sternberg : Tief in die Erde auf dem Museumshof

Spezialfirma aus Berlin in Sternberg im Einsatz: Zwölf Meter tiefe Pfahlfundamente für das neue Museumsmagazin.

Sternberg | Das Rattern ist weit zu hören. Auf dem Museumshof in Sternberg haben am Dienstag Bohrungen für Pfahl-Fundamente begonnen, die neue Nebengebäude tragen sollen. Polier Benjamin Drewes und sein Team von einer Spezialfirma aus Berlin setzen insgesamt 35 Pfähle. Jeder davon wird zwischen zwölf und 15 Meter tief in die Erde getrieben. Ein Bohrgestänge von z...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.