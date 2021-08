Gemeindevertretung Jesendorf : Bebauungsplan für Wohn- und Feriensiedlung am Tramser See beschlossen

Gemeindevertretung Jesendorf hat nun grünes Licht gegeben. Wenn alles nach Plan verläuft, können im Oktober die Erschließungsarbeiten starten.

Trams | Die Gemeindevertretung Jesendorf hat ihre Hausaufgaben in Sachen „Wohn- und Feriensiedlung am Tramser See“ gemacht. Am Donnerstagabend wurde sowohl der geänderte Flächennutzungsplan als auch der Bebauungsplan beschlossen. Nur noch eine Zufahrt von der Landessstraße 101 aus Der Vorentwurf hatte vom 10. Mai bis zum 11. Juni öffentlich ausgelegen, ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.