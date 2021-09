Kreisagrarmuseum : Mobiles Impfteam aus Wismar kommt zum Dorffest nach Dorf Mecklenburg

Rund ums Kreisagrarmuseum ist am Sonnabend viel los: Nachdem die Veranstaltung 2020 wegen Corona ausfallen musste, steigt nun die 58. Auflage – und zwar an einem neuen Standort.

Dorf Mecklenburg | Mit einer Mühle aus Strohballen und einem Transparent macht Dorf Mecklenburg an beiden Ortseingängen an der Bundesstraße 106 auf sein Dorffest aufmerksam. Am 25. September von 10 bis 17 Uhr soll die 58. Auflage der Veranstaltung über die Bühne gehen, die federführend der Kulturverein auf die Beine stellt. Mobiles Impfteam impft gegen Corona Zude...

