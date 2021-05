Beleuchtung der Zukunft? : Straßenlampe in Dabel erkennt Fußgänger

Dabels Bürgermeister Jörg Neumann ist ein Elektronikfreak und experimentiert mit Beleuchtung der Zukunft.

Dabel | Wie kann die Straßenbeleuchtung der Zukunft aussehen? Die effizient ist und der Kommune auch noch Kosten spart? Dabels Bürgermeister Jörg Neumann ist privat ein Technik-Freak. Anfang des Jahres war über einige Wochen in der Straße Roter Strumpf eine LED-Solar-Testlampe Made in China aufgestellt worden. „Sie ist inzwischen wieder abgebaut“, so Neumann....

