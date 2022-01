Feuerwehreinsatz bei Sternberg : Betrunkene Autofahrerin verursacht Unfall auf der L141

Die Landstraße war am Montagnachmittag zwischen Sternberg und Sternberger Burg kurzzeitig voll gesperrt worden.

Sternberg | Ein Unfall in der Nähe von Sternberg hat am Montagnachmittag für ein Blaulichtgewitter auf der L141 gesorgt. Dort war eine Autofahrerin zwischen dem Ortsteil Sternberger Burg und der Stadt in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten und seitlich mit einem Lastwagen zusammengeprallt. Die Sternberger Feuerwehr rückte daraufhin mit rund 20 Kameraden aus...

