Lutherisch-Evangelische Kirche : Bischof Tilman Jeremias zu Gast in Sternberg

Bei dem Empfang im Rathaus wurde auch über das Problem gesprochen, dass es noch keinen Nachfolger für Andreas Kunert und seine Frau Dorothea gibt. Beide besetzen noch bis April 2022 zusammen die Pastorenstelle in Warin.

Sternberg | Zeit ist Veränderung. Auch in der Lutherisch-Evangelischen Kirche schlägt der demografische Wandel durch. „Ab 2023 wird es eine Riesenschar von Ruheständlern im Hauptamt geben“, betonte Bischof Tilman Jeremias in Sternberg. Dabei kam er insbesondere auf die Pastoren zu sprechen. „Viele sind in einem Alter wie ich“, so Jeremias, der Jahrgang 1966 ist. ...

